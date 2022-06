Le retour de la Sainte Rolende après deux ans de Covid

C’est la marche folklorique la plus importante de l’Entre-Sambre et Meuse : la Sainte Rolende a lieu à Gerpinnes ce lundi de Pentecôte. Après 2 ans d’arrêt à cause du Covid, les habitants renouent avec la tradition " certaines personnes ne se sont plus vues depuis 2 ans" assure Marc, marcheur depuis 30 ans " les enfants ont bien grandi, certains sont maintenant plus grands que nous !"

La Sainte Rolende, c’est une procession religieuse de 30 kilomètres dans les villages de Gerpinnes. La Châsse de Sainte Rolende passe de village en village, escortée par des hommes en uniforme et armés. En tout, 3000 marcheurs participent à cette procession. Cette année, les anciens sont particulièrement sur leurs gardes " il y a des nouveaux marcheurs. On va éviter les accidents, et faire attention à la poudre" explique "Bigoudi". Certaines compagnies sont armées de fusils et tirent en l’honneur de Sainte Rolende "une belle décharge ? C’est quand tout le monde tire en même temps !"