Le retour de la saga Kylian Mbappé : le Français aurait décidé de ne pas prolonger au PSG

La saga Mbappé est de retour pour le plus grand bonheur (ou malheur ?) de ses suiveurs. Selon les informations du journal l’Équipe, l’international tricolore aurait fait savoir à la direction du Paris Saint-Germain, via un courrier, qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus (jusqu’en 2025) dans son contrat. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG pourrait donc partir gratuitement en juin 2024, sauf que…

Cette décision prise par le joueur aurait, toujours selon le média français, agacé les dirigeants parisiens, qui envisageraient désormais de vendre Kylian Mbappé avant la fin de son contrat. Acheté 180 millions d’euros en 2018, le buteur vaudrait toujours la même somme aujourd’hui… et ce malgré la fin de son contrat approchant à grands pas.

Kylian Mbappé va-t-il revenir sur sa décision ? Le PSG va-t-il vendre sa star dès le mercato estival ? La suite au prochain épisode...