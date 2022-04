Le retour de la Fête du Livre à Redu durant ce week-end de Pâques

Comme beaucoup d’autres manifestations publiques, en raison de la pandémie, la Fête du Livre de Redu n’a pas eu lieu pendant 2 ans. Mais ces 16, 17 et 18 avril, de nombreux exposants s’installeront à nouveau dans les rues du village, et ce en plus des résidents et artisans locaux.

Durant tout le week-end, retrouvez l’ambiance chaleureuse du village du livre et des animations musicales, la présence d’auteurs en dédicaces, ateliers autour du livre…

Présentations en compagnie de Véronique Wyns