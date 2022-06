Le retour de la dépouille de Lumumba en RDC, un geste historique, symbolique et politique : « Le père de Félix Tshisekedi a joué un rôle dans l’anti-Lumumbisme »

Retrouver une trace de sa dépouille et l’inhumer, permet de faire le deuil

En dehors de toute considération politique, cette restitution est d’abord un aboutissement, rappelle Dieudonné Wamu Oyatambwe, politologue, spécialiste de l’Afrique centrale. "Dans les traditions congolaises, un deuil ne se clôture pas tant qu’il n’y a pas eu un enterrement avec des funérailles. Donc le fait de retrouver une trace de sa dépouille et de l’inhumer, permet de faire le deuil".

La particularité de ce deuil est qu’il est impossible d’ignorer le poids de l’Histoire, notamment ici, la part congolaise de cette Histoire.

Que sait-on des implications dans l’assassinat de Patrice Lumumba ? L’enquête parlementaire belge qui a débouché sur un rapport en 2001, a permis de connaître certains faits, des implications directes ou indirectes, les décisions qui ont conduit à l’exécution. Il reste encore beaucoup d’ombres sur les différentes responsabilités. Mais il est certain que la CIA, le gouvernement belge et des acteurs politiques congolais se sont entendus pour écarter Lumumba du pouvoir, jusqu’à le transférer au Katanga, le 17 janvier, là où tous savaient qu’il allait être tué.

Pour les Belges et les Américains, Patrice Lumumba était un "communiste", un radical anti-blanc qui gênait leurs intérêts économiques et géostratégiques. Pour Moïse Tshombe, Albert Kalonji et leurs entourages, les convictions unitaristes de leur Premier ministre, contrariaient leur projet de sécession au Katanga et au Sud-Kasaï, les deux provinces les plus riches du Congo.