Le retour de Grease

Quel est votre meilleur souvenir de l’année 1978 ? Si c’est le film Grease, alors ce spectacle est fait pour vous. Avant de faire un tabac au cinéma, Grease était une comédie musicale, montée dès 1971 par Jim Jacobs et Warren Casey. Broadway a adoré cette histoire d’amour contrariée entre un chef de bande et une fille de bonne famille, sur fond de vie lycéenne, avec ses rivalités, et ses courses de voiture.

Cette version de Grease a déjà tourné partout en France, avant de déferler sur Mons, Liège et Bruxelles. Quelque chose nous dit que vous allez adorer ça !