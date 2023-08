Le retour de Future Islands, c’est maintenant

Six albums plus tard et forts de tonnes de concerts et d’expériences en tout genre, les lads de Baltimore reviennent en force avec “Deep in the Night”, premier single depuis la sortie de “Peach” en 2021 et "Kings of Sweden" l’an dernier. Un titre percutant aux sonorités nouvelles, qui coupe le groupe de ses racines indie rock tout en l'emmenant davantage vers une pop céleste, presque magique.