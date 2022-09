Le retour de BLEACH pour le 10 octobre 2022 !

Il est définitivement bon d’être un fan de Bleach en ce moment. Il y a dix ans, l’anime se clôturait sur l’arc des Fullbringers, avec Ichigo Kurosaki – notre héros -, dépourvu de ses pouvoirs suite à la guerre de Karakura qui voyait s’affronter les Shinigami contre les Arrancar d’Aizen.

C’est sur ceci que commencera le nouvel arc : l’invasion de la Soul Society, repaire des shinigami, par les Vanden Reich, des Quincy qui ont perdu une guerre contre ces mêmes Shinigami, il y a 1000 ans. Rancœur, vengeance, tiraillement seront au rendez-vous pour l’arc le plus sanglant et le plus lourd, scénaristiquement parlant, de toute l’histoire du manga. Les fans ont raison d’être enthousiastes pour le retour de l’anime !