Le retour de Bill Wyman sur le prochain album des Rolling Stones

Bill Wyman prévoit de retrouver les Rolling Stones sur leur prochain album.

C’est le journal The Sun qui partage cette information et précise que Bill Wyman a accepté l’invitation de Mick Jagger de les retrouver en studio d’enregistrement à Los Angeles. Ce nouvel album, dont on ignore encore le nom, sera un hommage au regretté batteur Charlie Watts, décédé en août 2021 à 80 ans.

“Bill n’a pas vu le groupe au complet depuis des années mais il adorait Charlie. Ce disque est vraiment un hommage pour lui, il n’a donc pas pu dire non ", a expliqué la source de l’information à The Sun.

Bill Wyman n’a pas fait d’apparition sur un album des Stones depuis 1989 et Steel Wheels. Il quittera le groupe quatre ans plus tard, en 1993. Il retrouvera toutefois Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards, et Ronnie Wood pour la tournée du 50e anniversaire, en 2012.

Le nouvel album des Rolling Stones contiendra des parties de batterie que Charlie Watts avait enregistrées avant sa mort, et des contributions de Paul McCartney et Ringo Starr.