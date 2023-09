Le retour de "Baraki" sur Tipik et des Médiévales à l’Abbaye de Villers-la-Ville !

Entre hypermoderne et hypertraditionnel, "Alors On Sort ?" vous propose de vous installer confortablement devant la saison 2 de la série "Baraki" sur Tipik. Ou, pour les plus téméraires, de vous rendre à l’emblématique Abbaye de Villers-la-Ville à l’occasion de la 5e édition des Médiévales de Villers.