Le retour d'Hamza, "Sincèrement" les pieds sur terre

C'est donc un Hamza loin des projecteurs qui s'exprime sur certains morceaux, notamment sur sa jeunesse qu'il a passé dans les rues de Laeken. Celles où les joints permettent de s'évader d'un quotidien pas toujours rose. "Quand je dis : "J’ai grandi dans la violence, avec un joint de beuh, j’ai appris à la romancer", c’est vraiment quand je pense à ma jeunesse. Je viens d’un quartier : c’était difficile pour moi et ma famille. Nous avons eu des moments très durs. Aujourd’hui, ça va beaucoup mieux."

Des feats 5 étoiles

L'annonce des différents invités sur le projet avait d'ailleurs ajouté une couche à l'énorme attente de la sortie. Et on peut dire que ces collabs n'ont pas déçu ! La première qui arrive dans la tracklist, c'est "Sadio" en feat avec Offset. Car quand on s'appelle Hamza, on peut se permettre ce luxe de rapper avec l'un des membres de Migos, LE groupe référence lorsqu'on parle de trap. Les deux nous offrent un banger efficace dans une ambiance qui sent bon les States, même si on peut regretter la durée assez (trop ?) courte de l'intervention d'Offset.

Après le sensuel "Atasanté Part.2" avec Tiakola et le chaloupé "Cocoro" avec CKay, place à "Nocif", traditionnel feat avec l'autre prince du rap belge. Car Damso et Hamza n'en sont pas à leur première collab', c'est le moins qu'on puisse dire. Après "Slow" (2016), "God Bless" (2019) et "BXL ZOO" (2021), les deux artistes nous sortent cette fois-ci un son club au refrain qui évoque des souvenirs à ceux qui ponçaient les dancefloors des années 2000. Le sample utilisé est celui de "Lady" de Modjo, tube sorti il y a 23 ans ! Alors "Nocif", le nouveau "Fade up" qui va enjailler tes soirées pour les 6 mois à venir ? Trop tôt pour faire des pronostics.

Car pour bien apprécier la valeur d'un album, il ne faut peut-être pas s'arrêter à une première écoute. Avant de savoir si des morceaux vont s'imposer ou non, on va s'écouter l'album en boucle-, laisser mijoter tout ça et on vous tiens au courant.