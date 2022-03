Le retour aux sources du Moulin de Cherain à Gouvy

La province du Luxembourg est terre de moulins. On retrouve ainsi le moulin Massard à Montleban, le moulin de Hollange à Fauvillers mais aussi le moulin de Cherain situé à Gouvy. Il est aujourd’hui géré par Séverine et Benoît. Le couple a eu un réel coup de cœur pour la bâtisse après être tout simplement passé devant. Voyant la structure abandonnée, Séverine et Benoît s’entretiennent avec Monique, la propriétaire du moulin à eau. Ils lui demandent s'il est possible de relancer le site : "Nous avons été séduits par ce vieil outil qui était dans un vieux bâtiment. Cette reconnexion d’une activité ancestrale, c’est un beau geste, c’est esthétique et affectif," nous confie Benoît. La demande acceptée en juillet 2010, la renaissance du moulin commence et est menée par l’association "Périple en la Demeure" avec les précieux conseils d’Odon Dethise, meunier à Odeigne : "On n’avait pas d’expérience, on a fait tous les travaux nous-mêmes petit à petit. En même temps qu’on restaurait, on découvrait l’outil". En septembre 2012, le moulin repart pour des nouvelles aventures après une pause débutée dès 1971. Découvrez le reportage de TV Lux à propos de la relance du moulin ici.