Le retour attendu de Jali

Du 30 janvier au 5 février prochain, la RTBF se mobilise pour la 3e année consécutive et renforce ses programmations et ses contenus à l’occasion de la Semaine de la Musique Belge. Son but : mettre à l’honneur les artistes émergents de la Fédération Wallonie Bruxelles. L’émission Les Ambassadeurs sur Vivacité accueillera chaque jour un artiste régional.

Jali, chanteur belgo-rwandais de 34 ans, sera le deuxième artiste interviewé dans les Ambassadeurs à l'occasion de la Semaine de la Musique Belge. Avec trois albums à son actif, l’auteur et compositeur tend à donner à la chanson française les touches de folk et de soul qui la rendent si envoûtante. Toujours armé de sa guitare acoustique, l’interprète a multiplié les singles depuis 2011. D’abord récompensé par le prix Artiste de l’année aux Octaves de la musique en 2012 (équivalent belge des Victoires de la musique), l’artiste est ensuite devenu coach dans l’édition 2014 de The Voice Belgique.

La musique, c’est avant tout par passion

Avec "Paysage", son dernier album fraîchement sorti en ce début d’année, l’interprète revient sur le devant de la scène. Son titre "Au cinéma" a déjà conquis les cœurs de ses fans. Ce nouvel album paraît après une pause de plusieurs années nécessaire à Jali pour se recentrer sur sa musique. Une période durant laquelle il a travaillé dans l’ombre pour divers artistes avant de retourner sous le feu des projecteurs.