Le retard d’apprentissage dû au Covid est susceptible de s’accompagner d’un coût économique important

Selon le Bureau fédéral du Plan, le niveau scolaire est plus faible dans le sud que dans le nord du pays, et ce pour trois raisons : "Premièrement, le niveau scolaire y est en moyenne relativement plus faible et la crise sanitaire a proportionnellement plus impacté les élèves ayant de moins bons résultats", affirme-t-il. "De plus, et contrairement à la Flandre, de nouvelles matières n’ont pas été abordées dans le cadre de l’enseignement à distance durant le premier confinement."

Enfin, le retard s'expliquerait par le fait que Communauté Wallonie-Bruxelles n'ait pas organisé suffisamment de cours de rattrapage à grande échelle à l'été 2020 pour les élèves et étudiants en difficulté.