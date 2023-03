Le résumé de la 1e journée à l’Euro d’athlétisme indoor : Debjani joue avec le feu, Crestan assure, De Smet se déchire

Dans la foulée, la déception belge du jour est venue de Tibo De Smet. Meilleur temps européen de l’année (et 2e meilleur chrono mondial de 2023), l’athlète de 23 ans n’a pas su confirmer sa forme éblouissante puisqu’il a pris, lui aussi, la porte du 800m dès les séries. 3e de sa série en 1'48"43, il reste en effet à quai, les repéchés au temps étant peu nombreux à Istanbul. Une immense déception pour lui qui nourrissait de grandes ambitions. "Je n’ai pas d’explications. S’il y avait une blessure ou une douleur ? Non. Je vais voir avec mon coach. Oui, c’était vraiment la plus mauvaise course au plus mauvais moment" expliquait-il après la course.