Le résumé de l'actu de la semaine avec la statue Brian Johnson à Namur, le Festival Classic 21 et Depeche mode sur scène!

Après le succès de la 1ère édition sold out l’an dernier au Rockerill, bonne nouvelle : le Festival Classic 21 2023 aura lieu le 27 mai au Country Hall de Liège. Toute l’équipe de la radio sera présente pour vos proposer des sets DJs entre les concerts de Mylène L. Chamblain, Ghalia Volt, Sharko, Boogie Beasts et K’s Choice. Les tickets sont en vente sur notre site pour cette soirée 100% belge.

La Belgique qui met aussi à l’honneur Brian Johnson dont la statue sera dévoilée ce 16 avril sur l’Esplanade AC/DC à Namur, là où il donnait son 1er concert avec le groupe le 29 juin 1980. Pour l’occasion, Classic 21 vous proposera une émission spéciale, et un petit déjeuner pour 200 privilégies, auxquels vous serez conviés dès lundi.

On reste aux côtés d’AC/DC qui va reprendre les concerts pour la première fois depuis 2016 ! Ce sera dans le cadre du Powertrip, un immense événement américain qui aura lieu au mois d’octobre et où ils partageront l’affiche avec Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses et Tool.

Eux ont déjà lancé la tournée, je vous parle de Depeche Mode ! Ce sont les Etats-Unis qui ont été les premiers à accueillir le groupe pour 23 titres joués à Sacramento, en Californie. Ils ont ouvert le concert avec " My Cosmos Is Mine ", une première en live pour cet extrait du nouvel album Memento Mori.

Vingt ans après la sortie de l’album qui l’a révélé en Belgique et sur la scène internationale, le groupe Girls in Hawaii interprétera From here to there sur scène en intégralité. Les concerts se dérouleront dans le cadre du cycle "Rewind" de l’Ancienne Belgique les 14 et 15 décembre.

Et pour terminer, des images qui nous ont fait du bien cette semaine : celles de Kaya Stewart, venue passer une audition pour l’émission American Idol en compagnie de son papa, Dave Stewart, du groupe Eurythmics.