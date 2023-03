Le restaurant "La Grappe d'Or" à Arlon explique sa démarche durable épinglée par le guide Michelin et récompensée d'une étoile verte

Après 13 années passées à Torgny, Clément et Monia Petitjean ont déménagé leur restaurant "La Grappe d'Or" à Arlon. Ouverte en juin dernier, la nouvelle "Grappe d'Or" se taille déjà une belle réputation et peut s'auréoler de plusieurs distinctions. A l’automne, le Gault et Millau le désignait, meilleur restaurant design. Aujourd'hui le Michelin lui rend l'étoile perdue lors du déménagement mais le récompense aussi d'une étoile verte pour la démarche durable. Pour Clément Petitjean, une démarche durable, c'est d'abord, comme par le passé, mettre en avant les produits du terroir et le circuit court. " En province de Luxembourg, on trouve tous nos légumes en réseau local, on trouve les fromages, on trouve les viandes, on trouve tout en fait chez nous ! C’est bien. " Mais il y a aussi le bâtiment conçu pour consommer le moins d’énergie possible avec des panneaux photovoltaïques sur le toit. Il y a aussi les gestes du quotidien comme le tri des déchets, comme utiliser le plus possible d'emballages réutilisables, etc. Aujourd’hui, Clément Petitjean et son équipe se réjouissent de ces nouvelles distinctions (étoile et étoile verte) mais " ce n’est pas un but en soi, c’est une belle récompense pour le travail accompli et donc on va continuer comme ça et faire plaisir à nos clients ! "