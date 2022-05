Le restaurant immergé, le fantasme gastronomique de demain ?

Surtout, il alimente encore davantage le concept d'expérience gastronomique immersive. On ne parle pas ici des tables censées nous décupler les sens à l'aide d'écrans géants et de sons en trois dimensions, à l'image du restaurant Under de Sea par le collectif Ephemera, qui a ouvert en mars dernier à Paris. Il s'agit plutôt de dîner au contact de la nature, en l'occurrence de la mer, dans des salles hors normes.

En 2019, le studio d'architectes Snohetta avait dévoilé le premier restaurant immergé d'Europe, construit tout au sud de la Norvège. Enfoncé sous l'eau jusqu'à cinq mètres, le bâtiment rectangulaire semble comme échoué dans la mer du Nord. La combinaison de plongée devient ainsi inutile pour observer la faune marine à la table de ce restaurant baptisé Under. Et n'allez pas croire qu'il ne s'agit que d'une attraction touristique. Le Guide Michelin a attribué une étoile à l'exercice gastronomique orchestré par le chef Nicolai Ellitsgaard et sa brigade autour d'une partition volontairement axée sur les produits de la mer pêchés localement. A quand les plateformes de restaurants avec la catégorie "dîner immergé " ?