Le restaurant de Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) dévasté par les incendies à Hawaii

Les feux qui ravagent l’archipel ont déjà emporté plus de 50 victimes et ont également rasé le restaurant tenu par Mick Fleetwood.

Le batteur et cofondateur de Fleetwood Mac : "Maui et la communauté de Lahaina sont ma maison depuis plusieurs décennies. C’est un moment dévastateur pour Maui, et beaucoup souffrent d’une perte inimaginable.

"Le bar et restaurant Fleetwood’s On Front Street a disparu et bien que nous ayons le cœur brisé, notre principale priorité est la sécurité de notre personnel et des membres de notre équipe. En mon nom et au nom de ma famille, je partage mes pensées et mes prières les plus sincères avec les habitants de Maui".

"Nous nous engageons à soutenir la communauté et les personnes touchées par cette catastrophe dans les jours, les mois et les années à venir".

CNN rapporte que le gouverneur de l’État, Josh Green, pense que les incendies laisseront des milliers de personnes sans abri. Il a demandé aux habitants d’ouvrir leurs maisons aux personnes dans le besoin.

Un fonds de secours a été créé pour aider les personnes touchées par les incendies.