Le restaurant Comme chez soi perd une étoile : "Nous avons constaté une baisse de niveau"

Au comme chez soi à Bruxelles, réelle institution de la gastronomie belge, les tables sont réservées pour les prochaines semaines. Et pourtant le restaurant vient de perdre sa 2e étoile au guide Michelin. Une nouvelle glaçante et difficile à comprendre pour le restaurant et ses travailleurs. Comment le guide gastronomique explique-t-il cette décision ?

"C’est la conséquence de nombreux repas pris pendant les cinq dernières années par mes équipes mais aussi par des équipes venues de l’étranger, explique Werner Loens, directeur de la sélection des Guides Michelin au Benelux. Nous avons constaté une baisse de niveau qui ne correspond plus à tous les autres deux étoiles dans le monde."

Manque de qualité et de constance ? Pas question en tout cas pour l’équipe de baisser les bras, comme certains étoilés, soulagés de perdre un macaron.

"J’ai vraiment envie de rebondir et de comprendre. J’accepte la décision mais je voudrais les explications pour me retourner", explique Lionel Rigolet, le chef du Comme chez soi.

En tout cas, la perte d’une étoile n’a pas fait fuir la clientèle, au contraire. Depuis l’annonce, les réservations affluent et les prochaines semaines affichent déjà complets.