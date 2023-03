Le restaurant à la sauce végétale et digitale en 2030.

Manque de main-d’œuvre mais aussi coûts toujours plus importants des matières premières... On connaît les nombreuses problématiques de la restauration. Sauf que cette conjoncture économique et sociale ne constituera pas l'unique base des évolutions qu'entreprendra la restauration dans les années à venir.

A en croire une étude de l'association Geco Food Service (France), qui regroupe les entreprises fournissant les marchés de consommation hors domicile, l'accélération des usages numériques individuels autant que le recours à l'intelligence artificielle et la transformation des modes de consommation alimentaires engendreront une mutation de la manière dont on envisage une expérience qui restaure.