Le responsable de la mort des 10 casques bleus belges est mort au Zimbabwe en 2006.

Il a créé à Harare, sous une fausse identité, une petite société de transport, qui a rapidement battu de l’aile. Il est décédé quatre ans plus tard, pauvre et malade. "La famille et ses proches ont délibérément dissimulé sa présence à Harare et sa mort au cours des deux dernières décennies", a déclaré Brammertz, au Guardian.

Finalement, en septembre dernier, les enquêteurs ont retrouvé, dans un computer saisi dans un pays européen (que le Guardian n’a pas été autoriser à identifier), la photo d'une pierre tombale dessinée à la main, commandée à des tailleurs de pierre de Harare.

Ils ont aussi découvert que des membres de la famille et des proches s’étaient rendus au Zimbabwe en octobre 2006, faisant référence à "celui qui est passé" et au "vieil homme". Ils ont même retrouvé des photos de l’enterrement. Les autorités zimbabwéennes ont accepté, après plusieurs mois, que le corps de Sambao Ndume soit déterré, le 27 avril dernier, et examiné par un pathologiste des Nations-Unies.