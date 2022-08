Le respirateur de l'actrice Anne Heche sera débranché dans les prochaines heures

Neuf jours après son grave accident de la route, l'actrice américaine Anne Heche sera débranchée dans les prochaines heures de son respirateur artificiel, une personne compatible ayant été trouvée pour le don d'organes, a indiqué sa porte-parole à l'agence de presse Reuters.Les proches d'Anne Heche avaient annoncé vendredi que la comédienne de 53 ans avait été déclarée en état de mort cérébrale. Elle "est légalement décédée selon la loi californienne", mais son cœur bat toujours afin de faciliter le don d'organes, avait expliqué sa porte-parole. Depuis, des receveurs compatibles ont été trouvés.

L'actrice sera opérée dimanche après-midi (heure locale). Anne Heche avait embouti en voiture la façade d'une maison de Los Angeles la semaine dernière. L'accident avait engendré un incendie et la comédienne avait été emmenée à l'hôpital dans un état critique. Anne Heche a joué dans un grand nombre de films dans les années 1990, dont "Six Jours, Sept Nuits" ou "Donnie Brasco". Elle est également connue pour son rôle dans le feuilleton "Another World," qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 1991. Toujours dans les années 1990, elle a eu une relation très médiatisée avec la présentatrice Ellen DeGeneres.