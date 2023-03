Le réseau TikTok n’est plus le bienvenu à la Province de Namur

TikTok est de plus en plus pointé du doigt. Le réseau social chinois très populaire surtout chez les jeunes est pointé pour ses failles de sécurité et les risques d’espionnage qu’il représente. Sur recommandation du Conseil national de sécurité, il est désormais banni des GSM professionnels de nos ministres, des membres de leur cabinet mais aussi des fonctionnaires fédéraux. Ce mercredi, La Meuse nous apprenait que la mesure s’étendait à l’échelle de la Province qui veut à son tour anticiper toute tentative d’intrusion et protéger un maximum les données privées que ses serveurs peuvent contenir.

Si TikTok est désormais interdit sur les GSM de service et sur les ordinateurs, son utilisation en tant que telle par la Province pour sa promotion ou pour un usage dans les écoles provinciales est également proscrite. Cela ne change pas grand-chose puisque TikTok n’a jamais été utilisé parce que l'ouverture d'un compte nécessitait trop de ressources en interne pour être correctement alimenté.

En attendant une nouvelle évaluation du Conseil national de sécurité prévue dans six mois, la Province a donc fait une croix sur TikTok à l’instar de la ville de Namur qui elle aussi l’a banni des GSM des services de ses agents.