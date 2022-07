Le réseau TEC BW à nouveau perturbé suite à des absences de chauffeurs non remplacés

Ce lundi, 85 services ont encore dû être supprimés sur le réseau du TEC Brabant wallon. En cause, le non-remplacement des chauffeurs malades ou en vacances. La direction a estimé qu’un maximum de cinq absences devaient être comblées pour le dépôt de Baulers et deux pour les dépôts de Chastre et Jodoigne. Pour Alain Maetens de la CGSLB, c’est totalement insuffisant : " Jusqu’à présent, des chauffeurs revenaient de congés ou de repos pour remplacer ces absents. La direction nous dit que ça n’est pas tenable pour eux et qu’il faut les ménager. Désormais quand il y a un malade ou une personne en congé, on ne la remplace donc pas systématiquement et ça crée de gros problèmes avec des lignes parfois très perturbées. Nous sommes convaincu qu'il y a aussi un enjeu financier parce que ces heures supplémentaires sont payées à 150% et qu'il faut faire des économies".

Cette situation devient ingérable selon les syndicats qui craignent des réactions de mécontentement de la clientèle. " Nous avons déjà eu en juin trois agressions physiques et avec les températures qui grimpent cette semaine, les esprits ne risquent pas de se calmer", constate Alain Maetens.

DE son côté, la direction a tenté de rééquilibrer les lignes en effectuant des glissements avec les forces disponibles mais à ce stade elle n’envisage pas de revoir à la hausse le nombre maximum de chauffeurs remplacés.

Une réunion est prévue début août pour faire le point. Les syndicats espèrent qu’elle permettra d’avancer et de rebattre les cartes au risque de se " retrouver dans une situation complètement ingérable à la rentrée ".