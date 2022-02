Le réseau TEC bientôt redéployé dans 5 communes du nord et de l’ouest de Namur

L’offre de bus va changer dès l’année prochaine à Gembloux, La Bruyère, Sombreffe, Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre. Certaines lignes vont être renforcées, voire modifiées pour mieux répondre à la demande des utilisateurs. " L’objectif, c’est de rendre les transports en commun plus accessibles, plus attractifs ", explique Martin Duflou, responsable de la cellule Autorité organisatrice du transport du SPW Mobilité qui est à la base de ce redéploiement de l’offre des transports publics wallons. " Nous sommes dans un processus global initié il y a deux ans. Nous avons travaillé avec les différents acteurs impliqués et des experts pour identifier les besoins. Grâce au TEC, nous avons pu définir des zones sur lesquelles nous allons travailler et la première concerne donc cinq communes namuroises dont Gembloux. "

A ce stade du processus, des ateliers participatifs vont être organisés. Le projet baptisé Mobilli va permettre aux citoyens d’émettre des avis concernant les changements prévus mais aussi par exemple des aménagements à réaliser pour favoriser des liaisons cyclistes ou ferroviaires.

Les TEC se chargeront ensuite de la mise en œuvre du nouveau réseau sur la zone dès l’été 2023.