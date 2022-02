Le réseau mobile : la solution pour les 45.000 ménages qui n’ont pas accès au haut débit ?

Et si internet via le réseau mobile devenait la nouvelle norme pour les zones les plus rurales ? Différents opérateurs proposent des offres pouvant fournir un accès à internet haut débit grâce à la 4G.

Selon le dernier rapport de l’IBPT, même si la Belgique peut se targuer de fournir le haut débit à 99,1% des ménages (30 Mbps), il reste tout de même 46.535 ménages qui n’ont pas accès à cette vitesse… et la plupart se trouvent en Wallonie.

Pourquoi ? La région est plus vaste et la densité de population moins élevée. Tout ça requiert des investissements plus importants pour connecter chaque foyer. Sans oublier que même si un foyer est raccordé à un réseau haut débit, plusieurs facteurs peuvent rendre la connexion instable et moins performante (longueur de la ligne, état des câbles, débit partagé, …).