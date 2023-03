Le réseau Icorn protège des dessinateurs, écrivains ou journalistes menacés dans leur pays

"Tous migrants" est une exposition de caricatures et dessins de presse, visible depuis ce mardi, devant la Bourse de Bruxelles. Elle a été imaginée par "Cartooning for Peace", dont plusieurs membres ont été accueillis au sein du réseau Icorn. Les œuvres exposées ici dans l’espace public, provoqueront peut-être des réactions parmi un public qui délaisse de plus en plus souvent la presse écrite. Ce n’est pas une raison pour la cantonner dans les espaces clos, comme l’explique ci-dessus Kak, dessinateur pour le quotidien français l’Opinion, et président de Cartooning for Peace.