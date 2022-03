Le réseau électrique ukrainien connecté à l’Europe: une sécurité pour leur approvisionnement

"L’Ukraine est devenue membre de l'Union européenne de l’Energie. L’unification des systèmes énergétiques de l’Ukraine et de l’Union européenne a été finalisée. A présent, l’électricité ukrainienne circule en Europe et vice versa. Reconnaissant aux membres de l’Union européenne, spécialement @vonderleyen, @KadriSimson et tout le monde, merci à ceux grâce à qui nous avons un seul et même système énergétique."