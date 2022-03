Le réseau des écrivains publics du PAC s’agrandit et étend son champ d’action en Wallonie picarde, à Ath

Depuis près de 20 ans, l’Espace Écrivain Public du PAC (Présence et Action Culturelles) s’est peu à peu développé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vu l’augmentation des demandes de soutien, 18 personnes formées récemment viennent renforcer l’équipe des écrivains publics pour couvrir la Wallonie Picarde et un pôle vient de s’implanter à Ath.

L’Espace Écrivain Public est un service de proximité entièrement gratuit. Il est né d’une constatation qui continue de s’aggraver : certains éprouvent de grandes difficultés avec la langue française que ce soit à l’écrit ou à l’oral, pour compléter des documents personnels ou administratifs, .... Ça reste dramatique pour celui qui vit cette situation et il peut y avoir de lourdes conséquences sur sa vie sociale, professionnelle, économique ou politique. Les demandes d’aide que reçoivent les écrivains sont de plus en plus nombreuses. Elles sont la conséquence des crises sociales successives, mais également de la généralisation progressive de la numérisation de services. Ce dernier point ne fait qu’augmenter les inégalités.