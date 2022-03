Le réseau de santé Move, formé du groupe CHC et des hôpitaux germanophones, officiellement présenté

Cela fait deux ans que l’hôpital Saint-Nicolas d'Eupen et la clinique Saint-Joseph de Saint-Vith fonctionnent officiellement en réseau avec le groupe Santé CHC sous le label "réseau MOVE".

Si chaque institution hospitalière conserve son organe et son autonomie de gestion, les collaborations sont désormais permanentes sur le plan informatique et administratif, et bien sûr au niveau médical avec des transferts de patients d'Eupen et Saint-Vith vers des unités spécialisées, notamment au MontLégia.

Le président du réseau Move, Xavier Drion, dresse un premier bilan: "Ça nous a permis d'abord de nous connaitre et de nous rendre compte qu'on était animés, -ce qui avait d'ailleurs aidé à motiver le choix- par les mêmes valeurs" explique-t-il. "On travaille avec le souci du patient, le bien-être du patient, la famille, l'entourage qui guide évidemment toutes nos opérations, tous nos choix, que ce soit au niveau de l'offre de soins que du développement des projets sur chacun des sites des hôpitaux du réseau Move."

Un échange gagnant dans tous les sens du terme

Ce réseau, c'est un peu une assurance pour l'avenir du maintien, voire du développement des entités locales: "C'est absolument ça" confirme le président, "et non seulement des entités locales mais du MontLégia puisque le MontLégia repose aussi sur les activités qui viennent des hôpitaux de proximité. C'est donc vraiment un échange gagnant dans tous les sens du terme."

Quant au patient, il reste autonome de sa décision, comme le précise Xavier Drion: "Le patient reste toujours autonome de sa décision évidemment, ça, c'est un choix qui lui appartient. La seule chose qu'il y a c'est que, dans le cadre d'un transfert éventuel vers la clinique du MontLégia ou vers un autre site (puisque les spécialités peuvent ne pas être nécessairement au MontLégia), on veille au retour du patient le plus rapidement possible vers sa structure de départ, donc proche de sa famille."