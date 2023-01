Le réseau de la STIB moins sollicité qu’avant le covid

Malgré l’augmentation de la fréquentation du réseau de la STIB à Bruxelles en 2022, par rapport à 2021, avec 337,7 millions de voyages (+23%), elle reste tout de même moindre qu’avant la crise covid.

Durant l’année 2022, la société de transport en commun estime un taux de fréquentation de 79% par rapport à 2019. Les mesures sanitaires étant toujours d’application début de l’année passée, cela explique donc les chiffres de la STIB.

À la fin de l’été 2022, on remarque une augmentation de la fréquentation, atteignant 84% du niveau de 2019. Depuis le mois de mai, les trams, bus et métros de la région Bruxelloise sont également plus fréquentés en heure creuse et le week-end qu’avant la pandémie, relève la Stib. La nuit du Nouvel An, les fêtards ont davantage sollicité le réseau de transport régional, qui a comptabilisé 115.000 voyageurs, contre 114.000 en 2019.

La Stib explique :