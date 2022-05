Créé en 2019 dans le cadre du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, le spectacle imaginé par Romeo Castellucci et Raphaël Pichon porte à la scène le célèbre Requiem dans une série de tableaux vivants qui célèbrent la vie avant la mort et sa beauté éphémère. " Requiem " est à l’affiche de la Monnaie jusqu’au 14 mai

Dans la fosse, le chef d’orchestre français Raphaël Pichon dirige l’ensemble Pygmalion dans une version " revue et augmentée " du Requiem de Mozart. D’autres œuvres de musique sacrée - des chants grégoriens et des compositions moins connues de Mozart – se joignent à la musique du Requiem pour créer un spectacle d’art total ; une production visuelle et sonore qui compte près d’une heure 45 de représentation.