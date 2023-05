Le Requiem de Ligeti, requiem de la désindividualisation

1963. Un énergumène en début de carrière compose un poème symphonique pour cent métronomes : vingt minutes de battements de métronomes qu’on lance à des vitesses différentes. La chaîne TV qui avait prévu de diffuser le concert, en apprenant le contenu de la "partition", annule et remplace… par un match de foot.

Les métronomes, c’était juste pour rire. Mais Ligeti dans ces années-là est très sérieux dans son projet expérimental d’abandonner les fondements traditionnels de la musique : l’harmonie, emploi des accords, la mélodie, voire le rythme. Mais que reste-t-il alors ? Des textures.

En polyphonie ("plusieurs voix") – l’art d’entremêler les voix – on peut travailler avec deux voix, trois, quatre, cinq… Ligeti, lui, noie vingt voix ensemble afin qu’on ne les distingue plus. "C’est comme un pull fait de couleurs différentes, dit-il, chacun joue un rôle mais on ne perçoit que la texture globale". C’est la micropolyphonie.

Son requiem, en quatre mouvements, s’ouvre du plus profond des ténèbres, très opaques…