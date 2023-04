Le républicain Tim Scott fait un grand pas vers une candidature pour 2024

Le sénateur américain Tim Scott, qui rêve ouvertement d’être le premier président républicain noir, a fait un grand pas mercredi en direction d’une candidature à l’élection de 2024. "Je ne renoncerai jamais à défendre les valeurs conservatrices qui font de l’Amérique un pays exceptionnel", a déclaré l’élu de 57 ans, en annonçant dans une vidéo le lancement d’un "comité de soutien".

Ces comités permettent aux prétendants à la présidentielle de rassembler des fonds et de prendre plus précisément la mesure de leurs chances.

De fait, ils signalent un pas décisif. Le sénateur de Caroline du Sud rejoint un petit groupe d’anciens gouverneurs et d’ambassadeurs qui ont décidé de défier Donald Trump pour l’investiture républicaine. Mais l’ancien président américain, inculpé la semaine dernière par un tribunal de New York, mène pour l’instant très largement la course dans les sondages, à prendre avec des pincettes bien sûr.

Accusant le président démocrate Joe Biden d'"instrumentaliser" les questions raciales, Tim Scott assure être la preuve vivante que l’Amérique est une "terre d’opportunité". Il est le seul républicain noir au Sénat américain. Après sa réélection à son siège en novembre – avec 26 points d’avance sur son rival -, il avait évoqué son grand-père qui avait voté pour Barack Obama. "J’aurais aimé qu’il vive assez longtemps pour voir un autre président de couleur et qu’il s’agisse, cette fois, d’un républicain !"