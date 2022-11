Le Repair café de Molenbaix vous propose des ateliers pour réparer ensemble tous les 3ème dimanches du mois

Ne jetez pas un appareil défectueux, tentez de le réparer vous-même aidé par des bricoleurs aussi pro qu’amateurs au Repair café de Molenbaix près de Celles, au nord de Tournai.

Au Repair Café vous trouverez des ateliers organisés pour apprendre à réparer ensemble vos objets défectueux au lieu de les jeter. C’est aussi l'occasion de se rencontrer entre voisins et se partager savoirs et expériences.

Carine Bresse a voulu en savoir plus. Elle a donc demandé à Tony Dhont, bénévole initiateur au Repair café, parmi les réparations que vous encadrez, vous affûtez et aiguisez aussi les couteaux. Comment procédez-vous ? Avec une pierre de coticule, de Vielsam, c’est unique au monde ou alors avec une machine plus pro ?

" On a une machine spécialisée pour l’aiguisage des couteaux. Il n’y a pas d’outil au Repair café, c’est les réparateurs bénévoles qui amènent leurs outils et on dépanne sur place. Les gens viennent avec leur matériel défectueux. La plupart du temps on réussit à dépanner, 80 à 85 % du temps on peut le réparer. "

Depuis sa plus tendre enfance, Tony a toujours aimé bricoler et réparer. Quand il voit quelque chose qui ne fonctionne plus, il aime le réparer. D’abord réparateur au Repair café de Tournai, après un an il a lancé le Repair café de Molenbaix. L’ambiance y est bonne entres les réparateurs.

Le Repair Café de Molenbaix près de Celles, a lieu tous les 3ème dimanches du mois, de 14h à 17h à la rue du Château, 14. La prochaine session c'est donc le 20 novembre : une belle occasion de venir réparer votre cafetière qui ne coule plus !

Plus d’infos : repairtogether.be