Le renouvellement du permis de LiègeAirport : un feu vert qui passe à l’orange

C’est une instance consultative, mais son avis est toujours très attendu : le conseil économique et social est favorable au renouvellement du permis d’exploiter l’aéroport. Mais ce feu vert cache des remarques franchement négatives sur les perspectives de développement à long terme.

Ces experts et techniciens de l’environnement rejoignent, en fait, les réserves émises par de nombreuses communes des alentours, des comités d’opposants, des associations de riverains et plusieurs partis politiques : le dossier, qui sert de base à l’enquête publique qui vient de se clôturer, ne suffit pas pour avaliser les ambitions maximalistes de développement.

En clair : les activités actuelles peuvent continuer, avec quand même quelques mesures à prendre pour réduire les impacts sur le voisinage, mais les informations qui permettraient d’approuver le "plan global" font défaut. L’étude d’incidences concerne un périmètre trop restreint ; les auteurs auraient dû examiner les répercussions de la hausse du nombre de vols et de camions sur l’ensemble de l’agglomération. Ils auraient dû s’intéresser de plus près aux questions de mobilité, et aux alternatives de multimodalité, notamment par le rail. Ils auraient dû analyser les conséquences de la zone de fret au nord des pistes sur les villages des alentours.

Faute de ces éléments, le conseil économique et social refuse de s’engager sur les demandes qui devraient suivre, à propos par exemple du comblement d’une carrière de sable à l’ouest pour permettre l’allongement de la piste secondaire par ses deux bouts.