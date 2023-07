C’est un chantier de longue haleine qui va doucement se terminer. À Perwez, huit anciennes éoliennes sont remplacées par sept nouvelles, plus hautes et donc plus performantes.

Le parc éolien est désormais sous tension. Originalité : l’une d’entre elles est financée par la commune et des citoyens, via une coopérative.

Nous avons pu effectuer une visite de chantier. Notre reportage est à visionner ci-dessous.