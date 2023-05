Le renouveau du style yuppie, entre raffinement, discrétion et décontraction.

Le dressing masculin ces dernières années est plus décontracté, moins normé et toujours plus créatif. Mais il semble aujourd'hui faire un saut dans le temps avec le retour du style yuppie, toutefois remis au goût du jour pour coller aux goûts et aux habitudes des nouvelles générations.

Tombé aux oubliettes dès les premiers signes de la crise sanitaire, le costume formel n'a jamais vraiment retrouvé ses lettres de noblesse. Mais ce n'est peut-être que partie remise. Le retour du style yuppie pourrait faire (re)naître un certain intérêt pour toute la panoplie du jeune cadre dynamique ambitieux et un brin matérialiste qui a fait couler beaucoup d'encre dans les années 1980. Un retour dans le passé mis en exergue par Highsnobiety, qui souligne toutefois un certain renouveau de cette esthétique, bien moins guindée, opulente et formelle qu'elle ne l'était il y a tout juste quatre décennies. Un mix finalement parfait de trois des tendances phares de l'année 2023 : le normcore, le recessioncore et le quiet luxury.