Le renne, fidèle compagnon du Père Noël

Dans Le 6/8, Bénédicte Flament vous parle du renne, cet animal majestueux faisant partie du règne des cervidés.

Le renne se fait aussi appeler caribou au Canada qui signifie " celui qui gratte le sol avec sa patte ". Il est originaire des régions arctiques et subarctiques de l’Europe. On le retrouve aussi à l’état sauvage dans l’archipel antarctique des îles de Kerguelen. Toutefois, c’est en Alaska et dans le nord du Québec que se trouvent les plus grandes hardes de caribous sauvages.

Le renne est un animal ancestral qui a connu le mammouth. En Amérique du Nord, les plus anciens fossiles de rennes datent de 50.000 ans. Les changements climatiques subséquents ont modifié considérablement l’aire de répartition du caribou.

Le renne est un animal bien adapté au climat froid

C’est un animal robuste qui est doté de quelques particularités qui l’aident à s’adapter aux régions dans lesquelles il vit :