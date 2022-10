Le rendez-vous des amoureux des langues régionales ! Bonne humeur, humour et culture !

Le succès est toujours au rendez-vous le lundi soir sur Vivacité ! Les auditeurs et les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux, quelle belle reconnaissance pour une équipe motivée, qui met à l’honneur, chaque lundi dans les studios liégeois, nos belles langues régionales !

Véronique Adam, journaliste-éditrice et présentatrice de l’émission, a commencé la soirée avec une archive de Tine Briac, la grande dame du théâtre dialectal namurois qui a brûlé les planches pendant 73 ans !

Le jeune tiktokeur et chroniqueur, Louis Dechange, a retracé l’histoire de Tchantchès.

L’ambiance dans le studio est montée d’un cran avec le " Contrôle à l’aveûle ". Il y a eu cette semaine du Muriel Dacq , Annie Cordy, Stromae, Julos Beaucarne, Michel Delpech en passant par Alice on the Roof, Serge Gainsbourg, Julio Iglesias et Joe Dassin !

Et c’est avec quelques exercices de virelangues en wallon de différentes régions que l’équipe s’est amusée avec notamment :

Qwand li dj’vå di Thoumas touma so l’ pont Thoumas, touma-t-i avou Thoumas ? (wallon liégeois)

Èst-ce queu s’ cat a co scô s’ cu ? (wallon de l’Ouest)

Pas facile à dire, surtout de plus en plus vite !

Mais le moment phare de l’émission : la chanson-défi ! Véronique Adam et Martin Charlier ont chanté " Le lundi au soleil " de Claude François, dans une interprétation très libre en wallon de Véronique Adam ! Une perle !

L’invité de la semaine : Monsieur Stoemp, Albert Verdeyen. Un vrai Brusseleir, proposé par Guy Ribant, notre spécialiste du bruxellois !

Louis a proposé une nouvelle chronique, intitulée : " Questions pour un wallon "

Et comme il est de tradition maintenant, avant de rendre l’antenne, l’équipe a chanté :

" Timps d’è râler ou d’ènnè râler, vos savez bin que lès mames sont droles…

Timps d’è râler, timps d’è râler, èles n’ont pus d’ liards à despinser "

N’oubliez pas d’être au rendez-vous lundi dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio pour une spéciale Halloween !!!

Juste un clic pour revoir la chanson-défi de la semaine !