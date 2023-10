Le "Renaissance World Tour" de Beyoncé bientôt dans les salles

Vous avez peut-être eu la chance d’assister au concert de Beyoncé au Stade du Roi Baudouin, deuxième étape de sa Renaissance World Tour, devenue la tournée la plus lucrative de l’histoire. Si vous avez envie de découvrir les backstages et de revoir les moments forts de ses concerts, bonne nouvelle : un film sur sa tournée arrive dans les cinémas américains et probablement dans le reste du monde dès le 1er décembre, comme annoncé par Variety et confirmé par Beyoncé elle-même.

Comme le montre la bande-annonce, sortie ce matin, il s'agira plutôt d'un documentaire et non d’une simple captation de concerts. On verra Queen B voyager dans les différentes villes de sa tournée, les backstages, ses moments avec sa famille, notamment avec sa fille Blue Ivy Carter qui a dansé à plusieurs reprises sur scène à ses côtés.

Il y a peu, Taylor Swift annonçait la sortie du film sur son "Eras Tour", considérée également comme l’une des tournées les plus lucratives. L’annonce avait poussé Warner Bros. à avancer la sortie de la suite de l’Exorciste. La vente des tickets a déjà généré plus de 65 millions de dollars. On peut s’attendre à un chiffre similaire pour le long-métrage de Beyoncé.

Les places de cinéma devraient être plus chères que la normale pour permettre à la chanteuse de 42 ans d’empocher plus de la moitié des recettes mondiales des projections. Reste à voir si le film sera ensuite diffusé sur une plateforme de streaming, comme ça avait été le cas en 2019, avec son concert à Coachella.