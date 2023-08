C’est l’équipe de Nightdive Studios, déjà aux fourneaux pour Quake premier du nom, qui est derrière ce dernier remaster. Habitués des FPS à l’ancienne, on peut compter sur ce studio pour nous faire un Quake 2 qui respectera le jeu d’origine, tout en ajoutant de belles nouveautés appréciables… Au menu : nouvelle résolution 4K, de nouveaux modèles 3D dans le jeu, cinématique et lumières retravaillées…

Le jeu comportera la campagne principale, les deux extensions "The Reckoning" et "Ground Zero" mais surtout un tout nouveau pack de 28 missions développé par MachinesGames, petit studio suédois qui travaillait notamment sur "Dimensions of the Past", la dernière extension célébrant le 20e anniversaire de Quake premier du nom.

Le remaster de Quake 2 est déjà disponible, au prix de 9,99€.