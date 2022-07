Le remake PS5 de Star Wars: Knights of the Old Republic retardé indéfiniment

Selon les informations de Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, le projet de remake de Star Wars: Knights of the Old Republic est à l’arrêt.

Le studio Aspyr, en charge du remake, aurait viré deux cadres (Brad Prince et Jason Minor) et aurait fait appel à un autre studio en renfort. Les licenciements auraient eu lieu après la présentation de premières images du jeu à Lucasfilm et Sony.

Le résultat n’étant pas à la hauteur, le projet aurait été stoppé net. Pourtant, ce remake, annoncé en septembre 2021, était en développement depuis trois ans, et devait initialement sortir en 2022. Selon Bloomberg, 2025 serait désormais une date de sortie plus réaliste.

Du côté des équipes d’Aspyr, on s’attend à ce que Saber Interactive, le studio appelé en renfort, prenne à terme les commandes du projet. Soulignons que, tout comme Aspyr, Saber Interactive est un studio détenu par le groupe Embracer. Le remake ne ferait donc que passer d’un studio interne à un autre, mais si c’est le cas, ça serait malgré tout un coup dur pour Aspyr.

Quant aux fans de Star Wars, ils auront de quoi s’occuper dans les mois et années à venir. EA planche sur la suite de Jedi : Fallen Order. Quantic Dream développe actuellement une nouveauté, Star Wars : Eclipse. Et d’autres projets sont également en cours.