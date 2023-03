Le remake des "Aristochats" sera réalisé par Questlove, batteur de "The Roots"

Alors qu’on annonçait il y a un an le projet d’un film en live action pour ce grand classique de chez Disney, on apprend maintenant que ce sera Ahmir "Questlove" Thompson qui le réalisera et assurera aussi la musique du long-métrage tout en étant producteur exécutif.

Les studios Disney n’arrêtent plus les adaptations de leurs classiques, et vu ce que ça rapporte, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils en sont déjà une quinzaine ! Après Dumbo, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle ou encore Le Roi Lion en prises de vues réelles, Peter et Wendy arrivera fin avril, La Petite Sirène fin mai, et encore Blanche-Neige en 2024.

Ils s’attaquent donc aussi au live action des Aristochats qui devrait être une copie fidèle du dessin animé original sorti en 1970. Et si Deadline nous avait déjà appris que les scénaristes Keith Bunun (En Avant des studios Pixar) et Will Gluck (Pierre le Lapin 1 et 2) étaient sur le coup, cette fois, on apprend que ce sera Questlove qui va se coller à la réalisation. Ce sera pour lui une première dans la fiction mais pas une première derrière la caméra puisqu’il a déjà réalisé le documentaire Summer of Soul (qui retraçait l’histoire méconnue du Harlem Cultural Festival à New York en 1969) qui lui a valu l’Oscar du meilleur documentaire l’an dernier.

Et bien sûr, la musique étant son domaine de prédilection avec son groupe de hip-hop The Roots (connu pour ses influences jazzy ça tombe bien et qui est le groupe résident de Jimmy Fallon), il devrait gérer sans problème l’adaptation des chansons cultes comme Tout le monde veut devenir un cat.