"Le relooking intuitif by David Jeanmotte " : découvrez le premier livre du chroniqueur du Grand Cactus !

Depuis plusieurs années, David Jeanmotte s’est bâti une solide réputation dans le relooking, la beauté et la mode. Infographiste 3D sorti d’une grande école française au départ, son regard aiguisé s’applique aujourd’hui sur la beauté de la femme et de l’homme. Il s’est fait remarquer par la RTBF et a animé plusieurs saisons durant la rubrique "relooking" de l’émission Sans Chichis. Il a aussi pu s’illustrer à maintes reprises au Festival International du Film de Cannes, sur la chaîne Star TV et dans le magazine Paris Match en tant que chroniqueur "modes et tendances". Il est, depuis plus de sept ans, un fidèle du Grand Cactus.

Aujourd’hui, il décide d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en dévoilant un premier livre consacré à sa passion, en collaboration avec l’auteure Fabienne Blanchut. ""Le relooking intuitif by David Jeanmotte" est disponible dans toutes les grandes librairies francophones de Belgique.