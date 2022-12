Le relais, Hanne et Stijn Desmet : la Belgique monte trois fois sur le podium en coupe du monde de shorttrack

La Belgique a obtenu trois fois une 2e place dans les compétitions de shorttrack samedi à Almaty au Kazakhstan. Forte de sa victoire la semaine dernière à Almaty déjà sur 1.500m, Hanne Desmet a pris cette fois la 2e place derrière la Canadienne Courtney Sarault, mais devant la Sud-Coréeene Shim Suk Hee, 3e.



Au classement de la Coupe du monde, après 5 des huit épreuves, Hanne Desmet est deuxième avec 270 points pour 300 à la Sud-Coréenne Kim Gilli. Courtney Sarault est 3e avec 262 unités.



Sur 1.500m chez les messieurs, c'est aussi une deuxième place qui a soldé la course de Stijn Desmet qui s'est immiscé entre quatre Sud-Coréens. Ji Won Park l'a emporté alors que Kyung Hwan Hong est 3e et Donghyun Lee, 4e. Rino Vanhooren a lui pris la 4e place de la finale B qui le place en 11e position.



Au classement général de la Coupe du monde, Stijn Desmet est 3e avec 200 points derrière deux Sud-Coréens Ji Won Park (380 pts) et Kyung Hwan Hong (320 pts).



Sur le relais mixte (2.000m), Tineke den Dulk, Hanne et Stijn Desmet et Ward Petre ont pris la 2e place en finale A battus seulement par la Corée du Sud. La Pologne est 3e devant les Pays-Bas.



Le chrono de 2:38.103 est un record de Belgique déjà amélioré en demi-finale par le quatuor belge (2:38.383). La Belgique avait pris la 3e place à Almaty la semaine dernière dans cette épreuve avec, déjà alors, un record de Belgique (2:39.154).



Au classement de la Coupe du monde, la Belgique est 3e avec 230 points derrière la Corée du Sud en tête avec 380 unités et la Chine 2e avec 234 points. Le relais messieurs par contre a pris la 3e place de sa demi-finale pour disputer la finale B dimanche.