Le Relais des Voyageurs, un festival qui vous envoie balader ce week-end à Namur

Ce festival est entièrement dédié aux voyages simples et à l’itinérance à la portée de toutes et tous. Il répond à une demande croissante, une prise de conscience accrue en faveur de modes de voyages plus lents, plus légers, plus écologiques, plus humains.

Ces 7 et 8 mai vous pourrez rencontrer des voyageurs en herbe et des professionnels qui partageront avec vous les craintes et les joies de leurs aventures. Ils vous livreront conseils et astuces qui facilitent l’itinérance.