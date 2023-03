Le rejet des personnes transgenres est-il un problème de génération ?

Elle a choisi de prendre la parole pour la première fois. Elle, c’est Clarisse. Professeure de géographie et de sciences économiques dans le secondaire. En 2015, elle a changé de genre et est devenue femme pour la première fois tout en continuant à enseigner dans le même établissement. Près de 8 ans plus tard, elle témoigne car elle continue, dit-elle, de subir les attaques et la violence d’une minorité de collègues. "Il y a des profs qui sont allés fouiller sur les réseaux sociaux pour trouver des photos de moi. Ils ont imprimé des photos et les ont posées sur le bureau de la direction". "Un collègue m’a dit que la transidentité allait à l’encontre de sa culture et qu’il refuserait désormais de me saluer". Pour Clarisse, les problèmes sont uniquement liés à d’autres professeurs. Il n’y en a jamais eu avec les élèves.

Le rejet des personnes transgenres, c’est un problème de génération ? C’est la question que l’on vous posait ce matin sur "C’est vous qui le dites".