Le Reims de Will Still met fin à la belle série de Rennes malgré un but d’Arthur Theate

Le duel des Stade entre celui de Reims et le Rennais a tourné en faveur de l’équipe de Will Still, qui s’est imposée 3-1 jeudi soir lors 16e journée de Ligue 1, le championnat de France de football.

Foris Balogun a inscrit un doublé alors qu’Alexis Flips a marqué d’une belle reprise lointaine. Arthur Theate, qui n’a pas disputé la moindre minute à la dernière Coupe du monde avec les Diables, était titulaire pour les Rennais et avait même réduit l’écart juste avant la pause.

Du côté des Champenois, Thibault De Smet et Thomas Foket ont disputé toute la rencontre sur leur flanc respectif alors que Maxime Busi est resté sur le banc. Jérémy Doku est lui monté au jeu à la pause pour les Bretons mais n’est pas parvenu à inverser la tendance.

Rennes n’avait plus connu la défaite depuis le 17 août lors d’un revers face à Lens lors de la 4e journée de Ligue 1. 3e avec 31 points, le Stade Rennais pourrait perdre sa place sur le podium si Marseille venait à s’imposer contre Toulouse en soirée. De son côté, Reims, avec 8 matchs sans défaite, est 10e avec 20 unités.