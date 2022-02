Le régulateur européen des marchés financiers veut s'attaquer au greenwashing

L'Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a présenté vendredi une feuille de route de développement de la finance durable, grâce à laquelle elle compte se pencher sur l'écoblanchiment.

Cette stratégie pluriannuelle définit une série d'actions à mettre en œuvre d'ici à 2024 en coordination avec les autorités nationales de surveillance des marchés.

Elle s'articule autour de trois grandes priorités: "s'attaquer à l'écoblanchiment et promouvoir la transparence, renforcer les capacités des autorités nationales compétentes et de l'Esma dans le domaine de la finance durable, suivre, évaluer et analyser les marchés et les risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance, NDLR)", détaille l'autorité dans un communiqué.

Cela passera notamment par l'élaboration d'une réglementation européenne unique en matière de finance durable.

Actuellement, plusieurs règlements s'entremêlent: le SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) définissant des principes précis d'investissement durable, des règles définissant l'émission d'obligations vertes, ou encore la taxonomie verte, une classification des activités économiques en fonction de leur impact sur le climat.

En outre, l'Esma entend définir précisément "le phénomène d'écoblanchiment".

L'Esma soutient également le développement de labels à l'échelle de l'Union européenne applicables aux produits d'investissement.

"Faire avancer l'agenda de la finance durable est crucial pour l'Esma, notamment parce que les préférences des investisseurs évoluent vers des produits financiers respectueux de l'environnement", a déclaré Verena Ross, présidente de l'Autorité.